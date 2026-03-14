14 марта 2026 в 11:13

Хуторяне избили военкомов и полицейских под Полтавой

«Страна.ua»: около 20 гражданских напали на патруль ТЦК в Полтавской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Патруль ТЦК и полиции был атакован гражданскими на Украине, сообщает «Страна.ua». Отмечается, что в инциденте приняли участие до 20 человек, шесть силовиков пострадали.

Тринадцатого марта в районе села Нижние Млыны (Полтавской области — NEWS.ru) группа до 20 человек попыталась помешать работе военкомата и полиции. Гражданские применили слезоточивый газ, в результате чего трое военных и трое полицейских получили химические ожоги, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) мобилизовали сотрудника пиццерии прямо с его рабочего места. Попытка молодого человека сбежать из заведения не увенчалась успехом. Инцидент произошел в городе Луцке на Западной Украине.

В Харькове до этого сотрудники территориального центра комплектования избили 55-летнего демобилизованного ветерана с инвалидностью, давно снятого с воинского учета по состоянию здоровья. Утром мужчина вышел во двор без телефона и документов, после чего, по словам его супруги, был насильно посажен в автобус работниками ТЦК.

