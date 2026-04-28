Сотрудники ТЦК за руки и ноги затащили украинца в автобус и избили В Днепропетровске мужчину силой вытащили из подъезда и затолкали в автобус ТЦК

Сотрудники ТЦК в Днепропетровске на Украине за руки и ноги вытащили мужчину из подъезда и затолкали в свой автобус насильно, сообщает украинское издание «Время.ua». Журналисты отметили, что внутри салона украинца начали избивать толпой.

Сотрудников полиции, которые обязаны находиться при мобилизационных мероприятиях, поблизости не было, указано в материале. Впоследствии автобус уехал.

Ранее руководитель отдела Украины в Институте стран СНГ Иван Скориков рассказал, что в серых схемах, организованных сотрудниками украинских ТЦК, участвуют не только военкомы. По его словам, уклонисты вынуждены платить врачам и посредникам, а военкомы для «отлова» мужчин все чаще привлекают местных бандитов или националистов.

До этого бывший пресс-секретарь главы государства Владимира Зеленского Юлия Мендель заявляла, что на улицах Украины из-за мобилизации царит ужас. Все, кого она знает, согласились бы на компромисс с Россией, чтобы как можно скорее добиться мира. Так Мендель прокомментировала очередной случай насильственной мобилизации.