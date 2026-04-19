19 апреля 2026 в 13:29

«На улицах царит хаос»: Украине предрекли крах из-за мобилизации

Мендель: на улицах Украины царит хаос из-за мобилизации

Юлия Мендель Юлия Мендель Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
На улицах Украины творится ужас из-за мобилизации, написала в соцсети Х бывший пресс-секретарь главы государства Владимира Зеленского Юлия Мендель. По ее словам, все, кого она знает, согласились бы на компромисс с Россией, чтобы достичь мира как можно скорее.

На улицах Украины царит хаос. Недоверие к правительству растет с каждым днем, — написала бывший пресс-секретарь.

Таким образом Мендель прокомментировала очередной случай насильственной мобилизации. В одном из городов сотрудники ТЦК попытались вытащить мужчину из его автомобиля. Он попробовал уехать от них, но врезался в другую машину, после чего один из военкомов несколько раз выстрелил ему вслед.

Ранее сотрудники ТЦК попытались мобилизовать украинца на костылях. Как оказалось, на самом деле мужчина был здоров: он спокойно согласился пройти в их микроавтобус, но, подходя к двери, резко побежал.

Кроме того, в Луцке Волынской области вспыхнула массовая потасовка, в ходе которой местные молодые жители нанесли побои сотрудникам ТЦК. Конфликт разгорелся после того, как представители ТЦК предприняли попытку задержать разыскиваемого гражданина для последующей отправки в войска.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
