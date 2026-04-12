Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 20:52

Толпа подростков набросилась на украинских «людоловов»

ТАСС: подростки побили сотрудников ТЦК в ходе массовой драки в Луцке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Луцке Волынской области вспыхнула массовая потасовка, в ходе которой местные молодые жители нанесли побои сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), сообщили ТАСС в российских силовых ведомствах. Конфликт разгорелся после того, как представители ТЦК предприняли попытку задержать разыскиваемого гражданина для последующей отправки в войска.

«Людоловы» уже пожаловались на своих ресурсах на местную молодежь, которая побила военнослужащих ТЦК, пытавшихся мобилизовать находящегося в розыске мужчину, — заявил собеседник агентства.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования устроили массовую драку с участием дезертира из ВСУ и его отца в подконтрольном Киеву Запорожье. Как отметили в российских силовых структурах, эта история наглядно показывает, что борьба с «людоловами» носит системный характер и люди уже целыми семьями пытаются держать оборону.

До этого украинский политолог Константин Бондаренко сообщил, что украинцы собираются в организованные группы, чтобы дать отпор ТЦК. По его словам, такая тенденция сформировалась еще с осени 2022 года, когда против произвола выступали жители Закарпатья, позже протесты распространились на Волынскую и Черновицкую области.

Европа
Украина
ТЦК
подростки
драки
мобилизации
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.