В Луцке Волынской области вспыхнула массовая потасовка, в ходе которой местные молодые жители нанесли побои сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), сообщили ТАСС в российских силовых ведомствах. Конфликт разгорелся после того, как представители ТЦК предприняли попытку задержать разыскиваемого гражданина для последующей отправки в войска.

«Людоловы» уже пожаловались на своих ресурсах на местную молодежь, которая побила военнослужащих ТЦК, пытавшихся мобилизовать находящегося в розыске мужчину, — заявил собеседник агентства.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования устроили массовую драку с участием дезертира из ВСУ и его отца в подконтрольном Киеву Запорожье. Как отметили в российских силовых структурах, эта история наглядно показывает, что борьба с «людоловами» носит системный характер и люди уже целыми семьями пытаются держать оборону.

До этого украинский политолог Константин Бондаренко сообщил, что украинцы собираются в организованные группы, чтобы дать отпор ТЦК. По его словам, такая тенденция сформировалась еще с осени 2022 года, когда против произвола выступали жители Закарпатья, позже протесты распространились на Волынскую и Черновицкую области.