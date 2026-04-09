09 апреля 2026 в 10:45

Политолог раскрыл, как украинцы дают отпор ТЦК

Политолог Бондаренко: украинцы самоорганизовываются для борьбы с ТЦК

ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Жители Украины собираются в организованные группы, чтобы дать отбор территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата), заявил украинский политолог Константин Бондаренко. По его словам, которые приводит РИА Новости, такая тенденция сформировалась еще с осени 2022 года, тогда выступали против жители Закарпатья, позже протесты распространились на Волынскую и Черновицкую области.

Первые выступления были осенью 2022 года на Закарпатье, в 2023-м распространились на Волынскую, Черновицкую и другие области. Периодически люди самоорганизуются и дают отпор представителям властей,— сказал Бондаренко.

По мнению политолога, ситуация в определенных обстоятельствах даже может привести к гражданской войне. Как он отметил, противникам режима необходима «разветвленная система обмена информацией» для более качественной борьбы с ТЦК.

Ранее в Херсонской области сотрудники ТЦК забрали гуся у местной жительницы. Они прибыли в один из домов для призыва местного жителя, но не смогли его найти. Сотрудники ТЦК решили не возвращаться без добычи и проникли в гусятник, забрав первого же попавшегося им гуся.

