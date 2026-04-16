Сотрудники ТЦК «исцелили» украинца на костылях Украинец на костылях убежал от сотрудников ТЦК

Сотрудники ТЦК попытались мобилизовать украинца на костылях. Как оказалось, на самом деле мужчина был здоров: он спокойно согласился пройти в их микроавтобус, но, подходя к двери, резко побежал, пишет Telegram-канал издания «Страна».

Как говорится в материале, такие случаи часто связаны с психосоматическими реакциями, когда стрессовая ситуация провоцирует внезапное улучшение физического состояния. Научные исследования показывают, что сильные эмоции могут влиять на работу нервной и эндокринной систем, временно снимая ограничения, вызванные травмами.

Ранее депутат Рады Роман Костенко отметил, что на Украине ТЦК переименуют в «Офис призыва» или «Офис комплектования». По его словам, власти пытаются разделить функции военкоматов, выделив социальную составляющую и функцию призыва в разные структуры. При этом полиция не горит желанием перенимать на себя часть обязанностей ТЦК.

До этого бывший депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что украинские спецслужбы не допустят проведения акций протеста против действий сотрудников территориальных центров комплектования, поскольку любые попытки организовать массовое недовольство будут быстро пресечены.