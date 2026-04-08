На Украине решили переименовать ТЦК

На Украине территориальные центры комплектования (ТЦК) переименуют в «Офис призыва» или «Офис комплектования», заявил депутат Рады Роман Костенко в интервью LIGAnet. По его словам, власти пытаются разделить функции военкоматов.

Пытаются разделить некоторые функции ТЦК: социальную функцию и функцию призыва, разместить их в разных зданиях и назвать их «Офис призыва» или «Офис комплектования», — сказал депутат.

При этом Костенко отметил, что полиция «не горит желанием» перенимать на себя часть обязанностей ТЦК. Другие детали реформы и сроки ее реализации пока не уточняются.

Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что украинские спецслужбы не допустят проведения акций протеста против действий сотрудников территориальных центров комплектования, поскольку любые попытки организовать массовое недовольство будут быстро пресечены. По словам экс-парламентария, не следует заблуждаться насчет масштабности народного возмущения — неприятель действует профессионально и безжалостно.