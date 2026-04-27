27 апреля 2026 в 16:42

Политолог раскрыл, кто вместе с ТЦК зарабатывает на украинских уклонистах

Политолог Скориков: уклонисты на Украине платят военкомам, врачам и посредникам

ТЦК Украины
В серых схемах, организованных сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине, участвуют не только военкомы, рассказал NEWS.ru руководитель отдела Украины в Институте стран СНГ Иван Скориков. По его словам, уклонисты от мобилизации вынуждены платить врачам и посредникам, через которых «заносят» взятки ТЦК.

Деньги получают доктора военно-лечебных комиссий, посредники, предлагающие в интернете свои услуги в «заносе» взятки, сами военкомы и сотрудники спецслужб, следящие, чтобы они не брали мзду, — пояснил эксперт.

Кроме того, в последнее время военкомы, опасаясь мести мобилизуемых, начали работать чужими руками, указал он. Для этого они, по словам Скорикова, привлекают «добровольных помощников» из числа местных бандитов или националистов.

Все чаще можно видеть ролики, как какие-то крепкие и решительные парни буквально выхватывают с улицы или прямо из квартиры украинских мужчин и тащат их в ТЦК, — заметил собеседник.

Ранее стало известно, что в Одессе подростки отбили мужчину от сотрудников ТЦК. Военкомы повалили его на землю, однако группа очевидцев, заметив происходящее, дала им отпор.

Европа
Украина
ТЦК
мобилизация
Кристина Воронина
