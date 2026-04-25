25 апреля 2026 в 21:44

Подростки отбили мужчину от военкомов в Одессе

Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Группа подростков в Одессе на юге Украины напала на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), спасая мужчину от силовой мобилизации, сообщило издание «Время.ua». Известно, что сотрудников было трое.

Военкомы повалили мужчину на землю, однако группа очевидцев, заметив происходящее, отбила его. Один из горожан, проезжавший на автомобиле, попросил оставить мужчину в покое.

Ранее в Виннице девушка запрыгнула на капот служебного автомобиля, принадлежащего территориальному центру комплектования. Так она пыталась помешать сотрудникам увезти ее мужа.

Между тем бывший пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявляла, что на улицах Украины из-за мобилизации царит ужас. Все, кого она знает, согласились бы на компромисс с Россией, чтобы как можно скорее добиться мира.

Кроме того, депутат Рады Роман Костенко рассказал, что на Украине ТЦК переименуют в «Офис призыва» или «Офис комплектования». По его словам, власти пытаются разделить функции военкоматов, выделив социальную составляющую и функцию призыва в разные структуры.

