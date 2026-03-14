Появилась новая информация о ракетах, запущенных КНДР в Японское море

КНДР запустила около 10 баллистических ракет в сторону Японского моря, пишет Yonhap со ссылкой на Объединенное командование штабов (ОСШ) Южной Кореи. Это произошло во время военных учений Сеула и американских войск «Щит свободы» и стало третьим запуском баллистической ракеты Северной Кореей в этом году.

Наши вооруженные силы поддерживают высокую боеготовность, тесно обмениваясь информацией о баллистических ракетах Северной Кореи с США и Японией, а также усиливая наблюдение за возможными новыми запусками, — говорится в заявлении ОСШ.

Ранее власти Южной Кореи сообщили, что КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря. В Сеуле начали анализировать данные о полете боеприпаса, включая его дальность.

В СМИ также появилась информация, что выпущенная со стороны Северной Кореи ракета приземлилась за границами исключительной экономической зоны Японии.

Глава КНДР Ким Чен Ын между тем посетил военное предприятие и опробовал новый северокорейский пистолет. Вместе с ним в тире оружие тестировала его дочь Ким Чжу Э. Оно получило высокую оценку за конструкцию, меткость и пригодность к боевому применению.