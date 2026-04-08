Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 03:47

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Yonhap: КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря, передает Yonhap. Власти пока не раскрывают детали о типе и назначении снаряда.

Иные подробности не предоставляются. Агентство предположило, что 7 апреля КНДР провела ракетные испытания.

Ранее глава белорусского МИД Максим Рыженков заявил, что между президентом республики Александром Лукашенко и лидером КНДР Ким Чен Ыном сразу «возникла химия» во время их встречи в Пхеньяне. Дипломат не ожидал, что глава Северной Кореи будет столь вовлечен во все мероприятия. Лукашенко также подарил ему «на всякий случай» автомат.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания 15-го созыва официально объявил Южную Корею враждебным государством. В частности, он подчеркнул, что КНДР намерена полностью отвергать и игнорировать соседнюю страну самыми ясными словами и действиями.

Азия
КНДР
Японское море
снаряды
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.