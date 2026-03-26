«Если враги появятся»: Лукашенко вручил Ким Чен Ыну автомат

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНДР Ким Чен Ын во время переговоров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита в Пхеньян подарил председателю КНДР Ким Чен Ыну автомат, сообщил Telegram-канал «Пул Первого», опубликовав соответствующие кадры. Белорусский лидер, вручая подарок, отметил, что это «на всякий случай».

На всякий случай, если враги появятся, — пошутил Лукашенко.

Ранее Лукашенко и лидер Корейской Народно-Демократической Республики подписали договор о дружбе и сотрудничестве между государствами. Белорусский лидер прибыл в Пхеньян накануне, 25 марта. В аэропорту его встретили первый вице-премьер КНДР Ким Ток Хун и министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. Вскоре Лукашенко и Ким Чен Ын начали официальные переговоры. Визит главы Белоруссии в КНДР стал первой подобной поездкой.

В ходе поездки в Пхеньян Лукашенко возложил букет цветов к монументу «Освобождение» по просьбе президента России Владимира Путина. Он сделал это в благодарность за помощь северокорейских солдат в Курской области.