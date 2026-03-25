Лукашенко прибыл в Северную Корею

Лукашенко прибыл в Пхеньян для переговоров с Ким Чен Ыном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Пхеньян для переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщила пресс-служба белорусского лидера. В аэропорту его встретили первый вице-премьер КНДР Ким Ток Хун и глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

Центральным мероприятием визита станут переговоры лидеров двух стран. Планируется обсудить весь спектр направлений развития белорусско-корейских отношений, определить основные сферы взаимного интереса и наиболее перспективные для реализации проекты, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минск и Пхеньян подпишут договор о дружбе и сотрудничестве во время визита белорусского лидера в КНДР. Всего в рамках поездки Лукашенко будут подписаны около 10 соглашений. Документы будут касаться, в частности, взаимодействия двух стран в области сельского хозяйства, науки и здравоохранения.

До этого Лукашенко поздравил Ким Чен Ына в связи с его переизбранием на пост председателя государственных дел КНДР. Он выразил уверенность, что деятельность политика на этом посту продолжит способствовать развитию страны и процветанию ее народа.