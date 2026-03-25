Лукашенко прибыл в Северную Корею

25 марта 2026 в 11:48

Лукашенко прибыл в Пхеньян для переговоров с Ким Чен Ыном

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Пхеньян для переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщила пресс-служба белорусского лидера. В аэропорту его встретили первый вице-премьер КНДР Ким Ток Хун и глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

Центральным мероприятием визита станут переговоры лидеров двух стран. Планируется обсудить весь спектр направлений развития белорусско-корейских отношений, определить основные сферы взаимного интереса и наиболее перспективные для реализации проекты, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минск и Пхеньян подпишут договор о дружбе и сотрудничестве во время визита белорусского лидера в КНДР. Всего в рамках поездки Лукашенко будут подписаны около 10 соглашений. Документы будут касаться, в частности, взаимодействия двух стран в области сельского хозяйства, науки и здравоохранения.

До этого Лукашенко поздравил Ким Чен Ына в связи с его переизбранием на пост председателя государственных дел КНДР. Он выразил уверенность, что деятельность политика на этом посту продолжит способствовать развитию страны и процветанию ее народа.

КНДР
Александр Лукашенко
визиты
Белоррусия
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

