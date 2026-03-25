В МИД Белоруссии раскрыли, что подпишут Лукашенко и Ким Чен Ын при встрече

В МИД Белоруссии раскрыли, что подпишут Лукашенко и Ким Чен Ын при встрече МИД Белоруссии: Минск и Пхеньян подпишут договор о дружбе и сотрудничестве

Минск и Пхеньян подпишут договор о дружбе и сотрудничестве, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. По его словам, которые приводит БелТА, это произойдет во время поездки белорусского лидера Александра Лукашенко в КНДР.

Есть целый комплекс направлений, которые интересуют и белорусскую, и корейскую стороны. Они все отражены в соответствующем договоре о дружбе, — сказал Рыженков.

Министр рассказал, что всего в рамках визита Лукашенко будут подписаны около 10 соглашений. Документы будут касаться, в частности, взаимодействия двух стран в области сельского хозяйства, науки и здравоохранения.

Ранее стало известно, что Лукашенко посетит КНДР 25–26 марта. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направлял приглашение белорусскому коллеге.

До этого Лукашенко поздравил Ким Чен Ына в связи с его переизбранием на пост председателя государственных дел КНДР. Он выразил уверенность, что деятельность политика на этом посту продолжит способствовать развитию страны и процветанию ее народа. Лукашенко подтвердил заинтересованность Минска в активном расширении политических и экономических связей с Пхеньяном.