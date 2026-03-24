24 марта 2026 в 10:39

Лидер одной из стран СНГ посетит КНДР

Лукашенко посетит КНДР 25–26 марта

Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит КНДР 25–26 марта, сообщил Telegram-канал «Пул Первого». Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направлял приглашение белорусскому коллеге.

В ходе встречи главы государств обсудят направления сотрудничества двух стран. Кроме того, они определят перспективные для реализации проекты. Предполагается, что визит будет способствовать укреплению договорно-правовой базы отношений и дальнейшей активизации сотрудничества между государствами.

Ранее Лукашенко поздравил Ким Чен Ына в связи с его переизбранием на пост председателя государственных дел КНДР. Он выразил уверенность, что деятельность политика на этом посту продолжит способствовать развитию страны и процветанию ее народа. Лукашенко также подтвердил заинтересованность Минска в активном расширении политических и экономических связей с Пхеньяном и пожелал северокорейскому лидеру здоровья и плодотворной работы.

До этого поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну в связи с его переизбранием также направил президент России Владимир Путин. Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем укреплении дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между двумя странами.

Белоруссия
Александр Лукашенко
КНДР
Ким Чен Ын
