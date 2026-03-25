Лукашенко и Ким Чен Ын приступили к переговорам Встреча Лукашенко и Ким Чен Ына началась в Пхеньяне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын начали официальные переговоры в Пхеньяне, сообщило агентство БелТА. Визит главы Белоруссии в КНДР стал первой подобной поездкой.

Отмечается, что встреча началась с торжественной церемонии на площади имени Ким Ир Сена — основателя Северной Кореи. Площадка стала одним из главных символов Пхеньяна. Во время встречи прозвучали гимны КНДР и Белоруссии, затем — пушечные залпы. Члены официальных делегаций поприветствовали друг друга. Также в церемонии приняли участие конница и рота почетного караула.

Ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков сообщил, что в ходе встречи Минск и Пхеньян подпишут договор о дружбе и сотрудничестве. Министр рассказал, что всего в рамках визита Лукашенко будут подписаны около 10 соглашений. Документы будут касаться, в частности, взаимодействия двух стран в области сельского хозяйства, науки и здравоохранения.

До этого Лукашенко поздравил Ким Чен Ына в связи с его переизбранием на пост председателя государственных дел КНДР. Он выразил уверенность, что деятельность политика на этом посту продолжит способствовать развитию страны и процветанию ее народа.