Что известно о просьбе Путина к Лукашенко в Пхеньяне

Белорусский президент Александр Лукашенко в Пхеньяне возложил букет цветов к монументу «Освобождение» по просьбе президента России Владимира Путина в знак благодарности за помощь в Курской области, сообщила пресс-служба главы республики. Его сопровождал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Президент Беларуси возложил венок к подножию монумента.

Ранее сообщалось, что Минск и Пхеньян подпишут договор о дружбе и сотрудничестве во время визита белорусского лидера в КНДР. Всего в рамках поездки Лукашенко будут заключены около 10 соглашений. Документы касаются, в частности, взаимодействия двух стран в области сельского хозяйства, науки и здравоохранения.

Также президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну в связи с его переизбранием на пост председателя государственных дел КНДР. Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем укреплении дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между двумя странами.