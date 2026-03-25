25 марта 2026 в 13:29

Что известно о просьбе Путина к Лукашенко в Пхеньяне

Лукашенко по просьбе Путина возложил цветы в Пхеньяне за помощь под Курском

Фото: kremlin.ru
Белорусский президент Александр Лукашенко в Пхеньяне возложил букет цветов к монументу «Освобождение» по просьбе президента России Владимира Путина в знак благодарности за помощь в Курской области, сообщила пресс-служба главы республики. Его сопровождал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Президент Беларуси возложил венок к подножию монумента. Кроме того, букет цветов был возложен белорусской стороной к монументу по просьбе президента России — в знак благодарности за помощь в СВО, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минск и Пхеньян подпишут договор о дружбе и сотрудничестве во время визита белорусского лидера в КНДР. Всего в рамках поездки Лукашенко будут заключены около 10 соглашений. Документы касаются, в частности, взаимодействия двух стран в области сельского хозяйства, науки и здравоохранения.

Также президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну в связи с его переизбранием на пост председателя государственных дел КНДР. Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем укреплении дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между двумя странами.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

