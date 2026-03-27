27 марта 2026 в 14:48

«Не ожидали»: в Белоруссии признали химию между Лукашенко и Ким Чен Ыном

МИД Белоруссии: между Лукашенко и Ким Чен Ыном сразу возникла химия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный секретарь КНДР Ким Чен Ын Президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный секретарь КНДР Ким Чен Ын Фото: president.gov.by
Между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и лидером КНДР Ким Чен Ыном во время их встречи в Пхеньяне сразу возникла химия, обратил внимание министр иностранных дел республики Максим Рыженков. По его словам, которые приводит агентство БелТА, в Минске не ожидали, что глава Северной Кореи будет столь вовлечен во все мероприятия.

Дух переговоров самый искренний, самый дружественный. Основа этого — та химия, как говорят, которая сразу возникла между лидерами двух стран. Мы даже не ожидали, что визит будет насыщен очень серьезным и глубоким вовлечением лидера КНДР во все этапы, — признал Рыженков.

Рыженков поделился подробностями, отметив, что протокольные особенности мероприятий менялись и подстраивались под формат общения Лукашенко и Ким Чен Ына уже по ходу визита. По его словам, все зависело от того, каким будет первичный контакт лидеров. Взаимопонимание было установлено очень быстро, и даже складывалось впечатление, что один из лидеров начинает фразу, а второй продолжает ее, не теряя смысла, добавил министр.

Ранее сообщалось, что Лукашенко попробовал традиционные корейские блюда. Среди угощений значились лапша с говяжьей вырезкой, поданной на латунном блюде, а также салат с авокадо.

