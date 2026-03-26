26 марта 2026 в 20:47

Стало известно, чем Лукашенко кормили в Северной Корее

Лукашенко в КНДР угощали лапшой с говядиной и салатом из авокадо

Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
В ходе визита в Северную Корею президент Белоруссии Александр Лукашенко попробовал традиционные корейские блюда, сообщила пресс-служба главы государства. Среди угощений значились лапша с говяжьей вырезкой, поданной на латунном блюде, а также салат с авокадо.

Кроме того, в обеденном меню были блины из маша, тхань из курицы с инсамом в тыкве, тушенная с цветами треска, а также традиционный напиток сучжонгва, приготовленный из имбиря, хурмы и корицы с добавлением меда.

Ранее Лукашенко подарил председателю КНДР Ким Чен Ыну автомат. Белорусский лидер, вручая подарок, отметил, что это «на всякий случай».

До этого Лукашенко и лидер Корейской Народно-Демократической Республики подписали договор о дружбе и сотрудничестве между государствами. Белорусский лидер прибыл в Пхеньян накануне, 25 марта. В аэропорту его встретили первый вице-премьер КНДР Ким Ток Хун и министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. Вскоре Лукашенко и Ким Чен Ын начали официальные переговоры. Визит главы Белоруссии в КНДР стал первой подобной поездкой.

