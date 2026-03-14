14 марта 2026 в 11:43

Гришино, Славянск, Озерное: хорошие и плохие новости фронта СВО 14 марта

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 14 марта? Что происходит у Волчанска, Гришино, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Кривой Луки, Миньковки, Озерного, Павловки, Резниковки, Сергеевки, Святогорска, Степановки, Сухецкого, Федоровки Второй, Харькова и Яровой?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Красноармейском направлении идут бои в Гришино, у Сергеевки.

«На Добропольском направлении продолжаются боестолкновения в районе Белицкого и Нового Донбасса. На Константиновском направлении сообщается о контратаках противника в районе Берестка и Ильиновки. На Краснолиманском направлении после взятия под контроль Дробышево и Яровой ВС РФ продолжают наступление к Славянску и Краматорску. Есть продвижение южнее Александровки. В Красном Лимане активные боевые действия ведутся со стороны Ставков. Есть успехи в районе Брусовки и Озерного. На Северском направлении войска РФ занимают новые позиции северо-восточнее Кривой Луки, расширяют зону контроля южнее Резниковки, продвигаются к югу от Рай-Александровки — на рубеже Никифоровка — Федоровка Вторая. Харьковский фронт. На Волчанском направлении сообщается о боях в районе Избицкого и Верхней Писаревки», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении у Волчанска ВС РФ отразили несколько контратак ВСУ, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«У Константиновки ВСУ контратакуют в районе Ильиновки и Берестка, стараясь отсрочить заход ВС России с юга и юго-запада. ВС России нанесли удары БПЛА и ракетным вооружением по энергообъектам Украины, в том числе в Киевской области. Сообщали о применении ракет „Циркон“ и новых перебоях с электроснабжением», — отмечают военкоры.

«Дневник десантника»

На Харьковском направлении ВСУ стали использовать в большом объеме дроны на оптоволокне, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Противник не прекращает наращивать резервы в районе населенного пункта Волчанские Хутора, но наши артиллеристы и авиация наносят удары по скоплению живой силы, что способствует продвижению наших войск, в ходе которого бойцы наших подразделений выбивают ВСУ с позиций. Ожесточенные бои на данном участке продолжаются. Наступление ВС РФ фиксируется южнее населенного пункта Старица в направлении к селу Избицкое, а также от населенного пункта Графское к Верхней Писаревке. Авиация ВС РФ наносит удары по противнику и его технике в районе населенных пунктов Рубежное и Терновая. Изюмское направление. В районе Соснового ВС РФ продвинулись по лесному массиву к северу села. В Александровке идут бои за северные окраины населенного пункта, наши бойцы расширяют зону контроля в лесном массиве в направлении Крымок, для предотвращения контратак. Также с восточной стороны есть продвижение в балке», — сообщили военкоры.

