14 марта 2026 в 10:41

Почему не работает WhatsApp 14 марта: где сбои в РФ, будет ли разблокирован

Сегодня, 14 марта, в России наблюдается массовый сбой в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, заблокируют ли мессенджер?

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в субботу, 14 марта, пользователи WhatsApp продолжают сталкиваться с некорректной работой приложения на мобильных и стационарных устройствах — жалобы поступают на полное отсутствие доступа к мессенджеру, сбои при отправке и поступлении сообщений, загрузке фото, видео.

Порядка 28% жалоб на сбои в работе WhatsApp 14 марта приходятся на Москву, 14% - на Санкт-Петербург, Красноярский край и Ростовскую область, 10% - на Самарскую область, 7% - на Пермский край и Ярославскую область, 3% - на Алтайский край и Мурманскую область.

Роскомнадзор в 2025 году начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp по причине нарушений российского законодательства. В январе 2026 года в ведомстве сообщили, что в настоящее время нет оснований для их снятия.

В РКН также указали, что приложение используется для организации и проведения террористических действий на территории страны и не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял, что работа WhatsApp была ограничена из-за несоблюдения российских законов компанией Meta.

«Что касается блокировки WhatsApp, действительно было заявление соответствующих наших властей о том, что в связи с нежеланием корпорации Meta следовать норме и букве российского закона было принято такое решение, и оно было реализовано», — подчеркнул он.

Заблокируют ли WhatsApp в России

В Роскомнадзоре уточнили, что WhatsApp ждет полная блокировка в том случае, если компания и дальше будет игнорировать требования законодательства.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что мессенджер будет заблокирован в этом году.

«Я думаю, что действительно до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp. Это связано с тем, что WhatsApp принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta. Такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованы», — сказал он.

В то же время Дмитрий Песков подчеркнул, что возможно и восстановление работы мессенджера в России при выполнении требований законодательства страны.

«Это вопрос выполнения законодательства. Если корпорация Meta будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», — пояснил он.

Представитель Кремля добавил, что, если компания продолжит игнорировать требования РФ, это лишит ее перспектив возвращения на российский рынок.

Вячеслав Филиппов
