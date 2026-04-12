WhatsApp ответил на обвинения Дурова о безопасности в мессенджере

Представители мессенджера WhatsApp выступили с опровержением слов основателя Telegram, Павла Дурова, о балансе между безопасностью и удобством цифровых коммуникаций. На платформе X команда WhatsApp объяснила, что сквозное шифрование применяется ко всем личным и групповым сообщениям по умолчанию.

WhatsApp также указал, что поддерживает работу на нескольких устройствах и наличие резервных копий, защищенных сквозным шифрованием. При этом там подчеркнули, что в самом Telegram таких функций нет.

Ранее основатель Telegram обвинил Евросоюз в попытках оправдать усиление слежки и цензуры в интернете через подконтрольные СМИ и организации. Он отметил, что финансируемая Джорджем Соросом структура AI Forensics работает на Еврокомиссию и ставит мессенджер в негативный контекст.

До этого стало известно, что с мая в WhatsApp начнут действовать обновленные правила, касающиеся безопасности и обработки данных пользователей. Мессенджер будет собирать дополнительную информацию об устройствах и активности пользователей. Это необходимо для защиты от спама, взломов и мошенничества.