Крупнейшее мошенничество в истории? Что говорят о новых правилах WhatsApp

Самый популярный в мире мессенджер меняет правила безопасности. С чем столкнутся пользователи WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в мае 2026 года, в чем обвинил мессенджер создатель Telegram Павел Дуров, каково будущее WhatsApp в России?

Какие новые правила для пользователей вводит WhatsApp

Начиная с мая 2026 года для пользователей мессенджера WhatsApp начнут действовать обновленные правила. В первую очередь касаются безопасности и обработки данных.

Прежде всего, в мае WhatsApp начнет собирать более широкий набор данных: информацию об устройстве, IP-адреса и данные об активности пользователей. В компании назвали это борьбой со спамом, взломами и мошенничеством.

Ранее WhatsApp начал следить за SIM-картами пользователей. В Индии, где платформа является самым популярным мессенджером, эта мера начала действовать с 1 марта. WhatsApp контролирует, чтобы SIM физически находилась в устройстве; если она извлечена, поставлена на другое устройство или отключена, доступ к учетной записи будет временно заблокирован. При этом приложение будет чаще требовать подтверждение личности с помощью кода из СМС или дополнительного ПИН-кода. Без актуального номера телефона и резервного e-mail станет сложнее восстанавливать аккаунт. Кроме того, без согласия с новыми условиями отдельные сервисные функции могут стать недоступны.

Кроме того, к середине мая WhatsApp обязан будет полностью выполнять требования принятого в Евросоюзе закона Об электронных услугах (DSA): это резко ограничит возможности массовой рассылки и требует при этом постоянного мониторинга «незаконного контента» — в том числе политического (например, мессенджер могут оштрафовать за распространение «пророссийской пропаганды»).

Почему основатель Telegram назвал WhatsApp мошенниками

Основатель Telegram Павел Дуров резко раскритиковал систему шифрования в WhatsApp.

«Шифрование» WhatsApp можно назвать крупнейшим обманом потребителей в истории — обмануты миллионы! Вопреки их заявлениям, WhatsApp читает сообщения пользователей, и делится ими с третьими сторонами. Telegram такого никогда не делал, и никогда не будет», — объявил Дуров в своем Telegram-канале.

Павел Дуров Фото: Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бизнесмен привел скриншот из материалов гражданского группового иска против WhatsApp, основанного на утечках информации из компании. Вопреки заявлениям Meta, которая продвигала WhatsApp как безопасный сервис со сквозным шифрованием, «сотрудники Meta, ирландская консалтинговая компания Accenture и возможно третьи лица могли, без ведома пользователей, читать их сообщения с помощью „бэкдора“ в программном коде WhatsApp». В 2021-2022 годах WhatsApp дал сотням сотрудников Accenture доступ к модерации контента; они могли просматривать «подозрительные» сообщения.

Между тем премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал в интервью ITV, что мировые лидеры ведут обсуждения ситуации на Украине в WhatsApp. Среди политиков, которые больше всех любят переписываться в WhatsApp, он назвал президента Финляндии Александра Стубба.

Какова судьба WhatsApp в России, когда его заблокируют окончательно

Официально WhatsApp в России не заблокирован, несмотря на прямой отказ руководства мессенджера выполнять требования российского законодательства.

В 2025 году Роскомнадзор официально объявил, что в отношении мессенджера действуют ограничения: частично или полностью заблокированы голосовые и видеозвонки, наблюдаются сбои с отправкой сообщений, медленная загрузка чатов и перебои с авторизацией через WhatsApp Web. По оценкам СМИ Скорость работы мессенджера в ряде регионов оценивается как сниженная на 70–80%, что делает использование WhatsApp все менее удобным и стабильным.

В Госдуме отмечали, что до конца 2026 года возможен комплекс мер для «окончательной блокировки» мессенджера, если компания Meta не изменит позицию.

Читайте также:

