Telegram полностью заблокировали в России? Что известно, почему не работает

Telegram полностью заблокировали в России? Что известно, почему не работает

Резко увеличилось число жалоб на работу Telegram в России сегодня, 10 апреля. Что известно, правда ли мессенджер полностью заблокировали в России, почему не работает Telegram?

Где не работает Telegram сегодня, 10 апреля

Суточное число жалоб на Telegram от российских пользователей на мониторинговом сайте «Сбой.рф» перевалило за тысячу на момент публикации. Обычно к этому времени собирается несколько сотен обращений от россиян.

Пользователи жалуются, что через мессенджер не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Проблемы встречаются на любых устройствах, в отдельном приложении и веб-версии Telegram.

Жалобы поступают из Москвы — 36%, Санкт-Петербурга — 15%, Новосибирской, Свердловской областей — по 5%, Московской, Самарской областей, Краснодарского края — по 4%, Нижегородской, Иркутской, Ростовской областей — по 3%, Челябинской, Ярославской областей, Красноярского, Приморского краев, Брянской области, Башкирии, Татарстана, Тюмени — по 2%, Омской, Белгородской областей — по 1%.

Правда ли Telegram полностью заблокировали в России

На фоне резкого увеличения числа жалоб некоторые предположили, что Telegram полностью заблокировали в России. В то же время, пишут источники, доля неудачных запросов к мессенджеру взлетела с 64% до 100%.

Официальные источники не комментировали ситуацию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскомнадзор с начала февраля ограничивает работу Telegram. Регулятор объяснил, что администрация мессенджера не следует букве закона; в случае дальнейших нарушений ведомство обещало усилить меры.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский ранее заявил, что Telegram намеренно не следует российским законам: администрация годами не выполняет требования в части удаления запрещенной информации, локализации персональных данных, подчеркнул парламентарий.

На этом фоне в Сети распространились сообщения о полной блокировке Telegram в России в первых числах апреля. СМИ ссылались на «источники в Кремле», утверждая, что решение якобы уже принято.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Telegram, чтобы избежать блокировки, должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями.

«[Telegram должен] найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал он.

Судьба Telegram уже решена, предположил зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев. Он не исключил, что в апреле мессенджер будет полностью заглушен.

Матвейчев добавил, что не наблюдает со стороны руководства Telegram какой-либо активности, направленной на выполнение требования российских властей.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил возможное закрытие Telegram к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму. По мнению депутата, блокировка может быть проведена «по системе YouTube».

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков в беседе с NEWS.ru также выразил мнение, что в обозримой перспективе произойдет полная блокировка Telegram. По его словам, уже сегодня пользоваться мессенджером становится технически затруднительно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

