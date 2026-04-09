09 апреля 2026 в 11:20

Почему не работает Telegram сегодня, 9 апреля: сбои, когда заблокируют

Сегодня, 9 апреля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда мессенджер заблокируют полностью в России?

Где не работает Telegram 9 апреля

Десятки и сотни жалоб на Telegram от российских пользователей фиксируются на мониторинговых ресурсах ежедневно. Согласно обращениям, через мессенджер не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Проблемы встречаются на любых устройствах, в отдельном приложении и веб-версии Telegram.

На «Сбой.рф» на момент публикации насчитывается более трех сотен жалоб за сутки. Сообщения поступают из Москвы — 35%, Санкт-Петербурга — 10%, Татарстана — 6%, Белгородской области — 6%, Брянской — 5%, Курской — 4%, Краснодарского края, Свердловской, Новосибирской областей — по 4%, Красноярского края, Московской области — по 3%, Алтайского края, Башкирии, Волгоградской, Омской областей, Ханты-Мансийского АО, Челябинской, Ростовской областей — по 2%, Смоленской, Ульяновской областей — по 1%.

Почему не работает Telegram 9 апреля, замедление

Роскомнадзор с начала февраля принимает меры в отношении Telegram. Решение принято, потому что мессенджер не следует российским законам; в случае дальнейших нарушений ограничения будут усилены, отметил регулятор.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Он подчеркнул, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что Telegram намеренно не следует российским законам — администрация годами не выполняет требования в части удаления запрещенной информации, локализации персональных данных, подчеркнул парламентарий.

Когда Telegram заблокируют полностью в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Telegram, чтобы избежать блокировки, должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями.

«[Telegram должен] найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал он.

Судьба Telegram уже решена, предположил зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев. Он не исключил, что в начале апреля мессенджер будет полностью заглушен.

Матвейчев добавил, что не наблюдает со стороны руководства Telegram какой-либо активности, направленной на выполнение требования российских властей.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил возможное закрытие Telegram к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму. По мнению депутата, блокировка может быть проведена «по системе YouTube».

