Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 апреля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 9 апреля?

Telegram-канал SHOT сообщил, что в пригороде Краснодара и Северском районе края прогремела серия взрывов. Как пишет канал, ПВО отражает воздушную атаку украинских БПЛА. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

По версии SHOT, местные жители слышали минимум семь взрывов в южной части Краснодара и в нескольких населенных пунктах Северского района. По информации канала, в небе были видны яркие вспышки и рев моторов.

Позднее стало известно, что в Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили крышу частного дома, сообщили в пресс-службе оперштаба региона. Пострадавших нет, на месте работают оперативные и специальные службы.

Позднее стало известно, что в Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили крышу частного дома, сообщили в пресс-службе оперштаба региона. Пострадавших нет, на месте работают оперативные и специальные службы.

В Краснодарском крае отразили атаку беспилотников, в ходе которой погиб один человек, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. Мужчина находился на балконе многоквартирного дома в поселке Саук-Дере Крымского района.

«В Краснодарском крае этой ночью отражают очередную атаку беспилотников. К сожалению, есть погибший. В поселке Саук-Дере Крымского района обломками БПЛА убило мужчину, который находился в этот момент на балконе многоквартирного дома. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего», — написал Кондратьев.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Пять человек пострадали при массированной атаке ВСУ на Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Всех госпитализировали, информации об их состоянии нет.

«Беспилотники ВСУ продолжают атаки на нашу область. Пострадали пять мирных жителей», — подчеркнул глава региона.

При атаке на Шебекино пострадали три человека: мужчина получил ранения груди и ног, у женщины и другого мужчины — баротравмы. От взрыва дрона пострадал частный дом — выбило окна, повредило фасад и забор, а также машину и линию электропередачи. Ранения получила еще одна жительница города. В поселке Быценков от удара БПЛА по машине пострадал водитель.

Кроме того, ВСУ более пяти часов атаковали село Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа, сообщили ТАСС в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства Запорожской области. Отмечается, что в селе была обстреляна школа.

«Огневое воздействие со стороны ВСУ продолжалось более пяти часов», — говорится в сообщении.

При атаке ВСУ на школу в Великой Знаменке пострадали 10 человек, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Погиб первый заместитель главы администрации Каменско-Днепровского округа Александр Резниченко.

«В результате атаки противника на общеобразовательную школу в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа пострадали 10 человек: семеро детей и трое взрослых», — отметил глава региона.

