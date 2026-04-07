Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 16:37

Появилась новая информация об атаке ВСУ на школу в Великой Знаменке

БПЛА ВСУ БПЛА ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

При атаке ВСУ на школу в Великой Знаменке пострадали 10 человек, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Погиб первый заместитель главы администрации Каменско-Днепровского округа Александр Резниченко.

В результате атаки противника на общеобразовательную школу в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа пострадали 10 человек: семеро детей и трое взрослых, — отметил глава региона.

Ранее глава Запорожской области сообщил, что в результате удара беспилотников ВСУ по школе села Великая Знаменка пострадали шесть человек. По словам руководителя региона, пятеро из них — несовершеннолетние.

Балицкий отметил, что педагог, пострадавший при обстреле школы в селе Великая Знаменка, доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. В результате атаки ранения также получили пятеро детей.

До этого источник в оперативных службах Запорожской области заявил, что украинские военные открыли артиллерийский огонь по зданию школы в разгар учебных занятий. По данным собеседника, на тот момент в учебном заведении находились дети.

Регионы
Запорожская область
Евгений Балицкий
пострадавшие
школы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.