Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 13:53

Раскрыто состояние учителя, раненного при атаке ВСУ на школу в Запорожье

Раненный при атаке на школу в Запорожье учитель находится в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Учитель, пострадавший при обстреле школы в селе Великая Знаменка, находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. При атаке также пострадали пятеро детей.

К сожалению, пострадали пятеро детей и их учитель, который находится сейчас в тяжелом состоянии в больнице, — отметил Балицкий.

Ранее глава Запорожской области заявил, что вывоз детей из школы села Великая Знаменка, подвергшейся атаке ВСУ, все еще продолжается. По словам руководителя региона, ситуация остается тревожной, а обстрелы со стороны украинских военных не прекращаются.

До этого, представитель экстренных ведомств Запорожской области сообщил, что военнослужащие Украины произвели обстрел из артиллерийских орудий по школьному зданию в прифронтовой полосе. Согласно информации источника, происшествие произошло в селе Великая Знаменка, расположенном в Каменско-Днепровском районе.

Кроме того, Балицкий сообщил, что под руинами многоквартирного жилого дома в Васильевке спасатели нашли тело 12-летней девочки, погибшей при атаке Вооруженных сил Украины. Руководитель региона подчеркнул, что украинские военные целенаправленно нанесли удар по гражданскому населению.

Регионы
Запорожская область
Евгений Балицкий
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Балицкий заявил о завершении эвакуации детей из атакованной ВСУ школы
Инфекционист рассказал, как клещи выбирают жертв
Овчинский: в павильоне «Макет Москвы» состоится Неделя космоса
Генерал Попов может провести остаток жизни в тюрьме
Крупнейшая в мире студия звукозаписи может обрести нового хозяина
Стало известно о новой мошеннической схеме на маркетплейсах
Зоолог объяснил, почему изменится закон о защите краснокнижных животных
Шеф-повар рассекретил оригинальный способ покраски яиц
Ветеран «Спартака» оценил шансы команды в матче Кубка России с «Зенитом»
Путин рассказал Орбану о своем серьезном увлечении
«Все ушло на второй план»: космонавт поделился впечатлениями первого полета
«Я всех простила»: Долина высказалась об истории с мошенниками
Военэксперт ответил, может ли Сырский готовить контратаку в Константиновке
Баканов назвал необычное место, где работает российский MAX
Прокурор озвучил наказание для генерала Попова по делу о взятках
LIFE.ru запустил спецпроект с трансляциями Байконура
Замглавы Каменско-Днепровского округа погиб, спасая детей в Запорожье
Раскрыт хитрый план демократов США с отставкой Хегсета
У российского чиновника изъяли €7 млн, $4 млн и 31 млн рублей
Супруги едва не погибли в машине при атаке дрона ВСУ в приграничье
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.