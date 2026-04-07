Раскрыто состояние учителя, раненного при атаке ВСУ на школу в Запорожье

Раненный при атаке на школу в Запорожье учитель находится в тяжелом состоянии

Учитель, пострадавший при обстреле школы в селе Великая Знаменка, находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. При атаке также пострадали пятеро детей.

К сожалению, пострадали пятеро детей и их учитель, который находится сейчас в тяжелом состоянии в больнице, — отметил Балицкий.

Ранее глава Запорожской области заявил, что вывоз детей из школы села Великая Знаменка, подвергшейся атаке ВСУ, все еще продолжается. По словам руководителя региона, ситуация остается тревожной, а обстрелы со стороны украинских военных не прекращаются.

До этого, представитель экстренных ведомств Запорожской области сообщил, что военнослужащие Украины произвели обстрел из артиллерийских орудий по школьному зданию в прифронтовой полосе. Согласно информации источника, происшествие произошло в селе Великая Знаменка, расположенном в Каменско-Днепровском районе.

Кроме того, Балицкий сообщил, что под руинами многоквартирного жилого дома в Васильевке спасатели нашли тело 12-летней девочки, погибшей при атаке Вооруженных сил Украины. Руководитель региона подчеркнул, что украинские военные целенаправленно нанесли удар по гражданскому населению.