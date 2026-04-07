Балицкий описал обстановку у атакованной ВСУ школы в Великой Знаменке Балицкий: в Великой Знаменке продолжается эвакуация детей из атакованной школы

Эвакуация детей из атакованной ВСУ школы в селе Великая Знаменка в Запорожской области продолжается, заявил в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. По его словам, оперативная обстановка остается напряженной, обстрел со стороны украинских военнослужащих продолжается.

Ранее источник в оперативных службах Запорожской области заявил, что украинские военные открыли артиллерийский огонь по зданию школы в прифронтовой зоне. По данным собеседника, на тот момент в учебном заведении находились дети.

Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что атака украинских военных на объект «Каспийского трубопроводного консорциума» в Новороссийске является далеко не первой попыткой Киева нанести урон инфраструктуре этой нефтетранспортной организации. По словам пресс-секретаря президента РФ, данный стратегический трубопровод неоднократно подвергался атакам и страдал от них.