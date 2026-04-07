Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 13:49

Балицкий описал обстановку у атакованной ВСУ школы в Великой Знаменке

Балицкий: в Великой Знаменке продолжается эвакуация детей из атакованной школы

Военнослужащие ВСУ
Подписывайтесь на нас в MAX

Эвакуация детей из атакованной ВСУ школы в селе Великая Знаменка в Запорожской области продолжается, заявил в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. По его словам, оперативная обстановка остается напряженной, обстрел со стороны украинских военнослужащих продолжается.

Продолжается работа по эвакуации детей из школы в Великой Знаменке, которая стала целью для киевских террористов. Оперативная обстановка остается напряженной, — подчеркнул губернатор.

Ранее источник в оперативных службах Запорожской области заявил, что украинские военные открыли артиллерийский огонь по зданию школы в прифронтовой зоне. По данным собеседника, на тот момент в учебном заведении находились дети.

Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что атака украинских военных на объект «Каспийского трубопроводного консорциума» в Новороссийске является далеко не первой попыткой Киева нанести урон инфраструктуре этой нефтетранспортной организации. По словам пресс-секретаря президента РФ, данный стратегический трубопровод неоднократно подвергался атакам и страдал от них.

Регионы
Запорожская область
Евгений Балицкий
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.