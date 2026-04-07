ВСУ обстреляли школу в Запорожской области в самый разгар занятий ВСУ обстреляли из артиллерии школу в Великой Знаменке Запорожской области

Украинские военнослужащие обстреляли из артиллерии одну из школ в прифронтовом районе Запорожской области, заявил ТАСС источник в оперативных службах региона. По его словам, инцидент произошел в Великой Знаменке Каменско-Днепровского района.

ВСУ обстреляли из артиллерии одну из школ Великой Знаменки. <...> На момент обстрела в школе находились дети, шли занятия, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе УФСБ по Псковской области сообщили, что в Куньинском районе силовики обнаружили беспилотный летательный аппарат с неразорвавшимся боевым зарядом. Дрон был оснащен готовыми поражающими элементами, в связи с чем специалисты приняли решение ликвидировать его на месте обнаружения.

Кроме того, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что фрагменты беспилотника повредили отрезок нефтепровода вблизи порта Приморск. Глава региона уточнил, что в настоящее время происходит контролируемое выжигание остатков топлива из перекрытой трубы. Всего над областью уничтожено 19 дронов, жертв и пострадавших нет, добавил Дрозденко.