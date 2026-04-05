05 апреля 2026 в 07:47

Обломки БПЛА повредили нефтепровод в Ленобласти

Обломки БПЛА повредили один из участков нефтепровода в районе порта Приморск

Фото: Социальные сети
Обломки БПЛА повредили один из участков нефтепровода в районе порта Приморск, сообщил в соцсетях губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, идет безопасное выгорание из перекрытой трубы. Всего над регионом ликвидировали 19 беспилотников, никто не пострадал, уточнил губернатор.

Отбой воздушной опасности. Сегодня утром над Ленинградской областью силами ПВО сбито 19 БПЛА. Обломками поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск, идет безопасное выгорание из перекрытой трубы. Пострадавших нет, — сказано в сообщении.

Ранее Дрозденко заявил, что над регионом уничтожили 17 БПЛА. При этом, как уточнял губернатор, обломки упали в нескольких местах.

Утром 4 апреля пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Крым и акваторию Черного моря.

