Число сбитых над Ленобластью БПЛА приблизилось к 20 Над Ленинградской областью сбили 17 украинских БПЛА

Силами ПВО над Ленинградской областью сбиты 17 БПЛА, сообщил в соцсетях губернатор Александр Дрозденко. По его словам, обломки упали в нескольких местах, работа продолжается.

Сбито на данный момент 17 вражеских БПЛА. По предварительным данным, зафиксировано падение обломков в нескольких местах по территории области. Последствия уточняются. Информация по пострадавшим не поступала, — сказано в сообщении.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ усилили атаки на Москву и Санкт-Петербург, потому что Киев осознает свой проигрыш. Он не исключил, что Украина хочет втянуть западные страны в конфликт с Россией — это может произойти, если ВС РФ ответят жестко и масштабно.

Также заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов предположил, что Вооруженные силы Украины могут запускать дроны на Ленинградскую область из международных вод Финского залива. По его словам, перераспределить и контролировать воздушное пространство над этой акваторией крайне сложно из-за соседства российского государства с Финляндией и Эстонией.