07 апреля 2026 в 09:49

Украинский БПЛА нашли в российском регионе на границе с Эстонией

Украинский БПЛА с поражающими элементами нашли в Псковской области

БПЛА ВСУ БПЛА ВСУ Фото: Социальные сети
Силовики обнаружили в Куньинском районе Псковской области беспилотник с неразорвавшейся боевой частью, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону. БПЛА был начинен поражающими элементами, специалисты приняли решение уничтожить его на месте.

Обнаружен потерпевший крушение украинский беспилотный летательный аппарат с неразорвавшейся боевой частью. БПЛА был начинен поражающими элементами, специалистами было принято решение о его ликвидации на месте, — сообщили в ведомстве.

Ранее губернатор Александр Авдеев сообщил, что атака Вооруженных сил Украины по гражданским объектам в населенном пункте Владимирской области унесла жизни трех человек, среди которых был семилетний ребенок. Пятилетняя девочка, также находившаяся в доме, выжила, но получила ранения.

Кроме того, оперштаб Краснодарского края обнародовал видео с места атаки БПЛА в Новороссийске. На записи видны сгоревшие квартиры и работа спасательных служб. В результате инцидента пострадали восемь человек, включая двух детей, а также нанесен ущерб шести жилым домам.

