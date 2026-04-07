Украинский БПЛА нашли в российском регионе на границе с Эстонией

Силовики обнаружили в Куньинском районе Псковской области беспилотник с неразорвавшейся боевой частью, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону. БПЛА был начинен поражающими элементами, специалисты приняли решение уничтожить его на месте.

Ранее губернатор Александр Авдеев сообщил, что атака Вооруженных сил Украины по гражданским объектам в населенном пункте Владимирской области унесла жизни трех человек, среди которых был семилетний ребенок. Пятилетняя девочка, также находившаяся в доме, выжила, но получила ранения.

Кроме того, оперштаб Краснодарского края обнародовал видео с места атаки БПЛА в Новороссийске. На записи видны сгоревшие квартиры и работа спасательных служб. В результате инцидента пострадали восемь человек, включая двух детей, а также нанесен ущерб шести жилым домам.