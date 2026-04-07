«Не первый раз»: Песков об атаке ВСУ на объект КТК в Новороссийске Песков заявил, что ВСУ не первый раз атакуют объекты КТК

Атака украинских военнослужащих по объекту «Каспийского трубопроводного консорциума» в Новороссийске — уже не первая попытка Киева нанести удары по инфраструктуре этой нефтетранспортной компании, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, этот важный трубопровод «неоднократно страдал».

То, что удары имели место, это очевидно. <...> Это не первый раз, когда киевский режим наносит удары по инфраструктуре КТК. Этот важный международный трубопровод уже страдал неоднократно, — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы Украины намеренно атаковали инфраструктуру «Каспийского трубопроводного консорциума» в Новороссийске, стремясь нанести максимальный экономический урон ключевым владельцам объекта — американским и казахстанским энергетическим корпорациям. В военном ведомстве подчеркнули: удары преследовали исключительно финансовую, а не военную цель.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в результате атак украинских дронов на инфраструктуру международной нефтетранспортной компании КТК пострадали нефтепровод, погрузочный причал и четыре цистерны с нефтепродуктами. В МО подчеркнули, что целью ударов было причинение финансового урона акционерам предприятия из Соединенных Штатов и Казахстана.