07 апреля 2026 в 12:51

«Не первый раз»: Песков об атаке ВСУ на объект КТК в Новороссийске

Песков заявил, что ВСУ не первый раз атакуют объекты КТК

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Атака украинских военнослужащих по объекту «Каспийского трубопроводного консорциума» в Новороссийске — уже не первая попытка Киева нанести удары по инфраструктуре этой нефтетранспортной компании, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, этот важный трубопровод «неоднократно страдал».

То, что удары имели место, это очевидно. <...> Это не первый раз, когда киевский режим наносит удары по инфраструктуре КТК. Этот важный международный трубопровод уже страдал неоднократно, — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы Украины намеренно атаковали инфраструктуру «Каспийского трубопроводного консорциума» в Новороссийске, стремясь нанести максимальный экономический урон ключевым владельцам объекта — американским и казахстанским энергетическим корпорациям. В военном ведомстве подчеркнули: удары преследовали исключительно финансовую, а не военную цель.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в результате атак украинских дронов на инфраструктуру международной нефтетранспортной компании КТК пострадали нефтепровод, погрузочный причал и четыре цистерны с нефтепродуктами. В МО подчеркнули, что целью ударов было причинение финансового урона акционерам предприятия из Соединенных Штатов и Казахстана.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Напавшему на учительницу в Прикамье назначили психиатрическую экспертизу
Во «ВКонтакте» проходит предпоследний день конкурса от NEWS.ru
Долина рассказала, ради чего жертвует концертами
Россиянин затушил Вечный огонь оригинальным способом
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ
Раскрыты результаты российской ПВО за сутки
Молодую девушку из ЛНР заподозрили в госизмене и работе на Киев
Почему не работает WhatsApp 7 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Появились данные о темном прошлом застрелившего родителей из «Сайги»
Замглавы Кубани Коробка проигнорировал суд по делу об изъятии имущества
HR-эксперт назвала востребованные специальности в ближайшем будущем
Экономист предупредил россиян с неофициальными доходами о возможных рисках
Подсчитан ущерб бюджету Анапы от действий замглавы города
Уголовное дело возбудили против вице-губернатора Кубани
Совравшего о службе на СВО россиянина наказали
В РПЦ объяснили, почему не стоит ходить на кладбище в день Пасхи
Политолог объяснил, почему смерть Хаменеи нанесет США непоправимый ущерб
Минтруд разъяснил, можно ли уволить работника во время больничного
Дробышево, Липовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 апреля
Песков ответил на вопрос о последствиях атаки ВСУ на КТК
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

