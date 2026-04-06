06 апреля 2026 в 17:09

В Минобороны раскрыли последствия атаки Киева на КТК

Минобороны: из-за атаки на объекты КТК загорелись резервуары с нефтепродуктами

В результате ударов украинских беспилотников по объектам международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) в Новороссийске повреждены трубопровод, сливо-наливной причал и четыре резервуара с нефтепродуктами, сообщили в Минобороны России. В ведомстве добавили, что целью атаки было нанесение экономического ущерба акционерам компании из США и Казахстана.

В результате ударов украинскими БПЛА были повреждены: трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами, — говорится в сообщении.

Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 млн тонн нефти в год является крупнейшим маршрутом транспортировки топлива из Каспийского региона на мировые рынки. Для Казахстана это основной экспортный путь: на него приходится более 80% поставок страны за рубеж.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ситуация с газопроводами «Турецкий поток» и «Голубой поток» вызывает опасения. По его словам, различные участки инфраструктуры обоих газопроводов неоднократно подвергались атакам со стороны Киева.

