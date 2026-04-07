Киев перешел опасную черту, атаковав объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), написало издание L' AntiDiplomatico. Удары по инфраструктуре компании создают угрозу для стабильности энергетической системы.

Атака пришлась на сложный момент для мировой энергетики, когда США и Израиль проводят операцию против Ирана, подчеркнули в источнике. Отмечается, что действия Киева усугубляют риски поставок и влияют на счета европейских граждан.

Эксперты предупреждают, что использование энергии как оружия массового воздействия становится все более очевидным. Удар по КТК продемонстрировал готовность Украины действовать в обход международных норм и интересов иностранных акционеров.

Ранее сообщалось, что союзники Украины попросили Киев не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов. По его словам, это произошло на фоне резкого роста мировых цен на нефть и топливо из-за войны США и Израиля против Ирана.