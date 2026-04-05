Буданов раскрыл просьбу союзников Украины о РФ на фоне нефтяного кризиса

Союзники Украины попросили Киев не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, заявил Bloomberg глава офиса президента Украины Кирилл Буданов. По его словам, это произошло на фоне резкого роста мировых цен на нефть и топливо из-за войны США и Израиля против Ирана.
Ранее сообщалось, что индекс цен на продовольствие вырос в марте на 2,4% и составил 128,5 пункта. Это произошло на фоне увеличения стоимости энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Президент РФ Владимир Путин тем временем заявил, что ближневосточный кризис оказывает прямое воздействие на мировые энергетические рынки. В видеообращении к участникам Международного транспортно-логистического форума он подчеркнул, что безопасность поставок ресурсов и устойчивость транспортных маршрутов и логистических цепочек становятся определяющим фактором.
Также сообщалось, что страны Персидского залива рассматривают строительство новых трубопроводов для экспорта нефти и газа в обход Ормузского пролива. Это может стать единственным способом снизить уязвимость региона к перебоям в судоходстве, хотя проекты будут дорогостоящими и займут годы.