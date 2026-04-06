Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 13:15

«Очень опасная»: Песков о попытках атаковать «Турецкий поток»

Песков: Киев неоднократно атаковал участки «Турецкого» и «Голубого» потоков

Дмитрий Песков
Подписывайтесь на нас в MAX

Ситуация с газопроводами «Турецкий поток» и «Голубой поток» вызывает опасения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, различные участки инфраструктуры обоих газопроводов неоднократно подвергались атакам со стороны Киева.

Ситуация потенциально очень опасная. Мы знаем, что инфраструктура, различные участки инфраструктуры и «Турецкого потока», и «Голубого потока» неоднократно подвергались атакам, атакам киевского режима, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что в атаке на газопровод между Сербией и Венгрией могут найти украинский след. По его словам, Кремль надеется, что Венгрия и Сербия усилят защиту объектов, по которым им поставляют российский газ. Песков также выразил надежду, что турецкая сторона предупредила президента Украины Владимира Зеленского о недопустимости атак в отношении инфраструктуры газопроводов «Южный поток» и «Голубой поток».

До этого министр страны Виктор Орбан сообщил, что Венгрия не готова раскрывать, кто стоит за попыткой подрыва «Турецкого потока», до завершения расследования. При этом он намекнул на украинский след.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.