06 апреля 2026 в 13:24

Песков раскрыл, чей след могут обнаружить в атаке на газопровод в Сербии

Дмитрий Песков
В атаке на газопровод «Турецкий поток» между Сербией и Венгрией с большой долей вероятности будут обнаружены следы вмешательства Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что Киев уже имел прямое отношение к аналогичным актам против критической инфраструктуры, передает пресс-служба Кремля.

До этого, как мы знаем, киевский режим имел прямое отношение к таким актам саботажа против критической энергоструктуры. С большой долей вероятности можно предположить, что и на этот раз какие-то следы вмешательства киевского режима будут обнаружены, — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Россия принимает необходимые меры по обеспечению безопасности этой инфраструктуры.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не готова раскрывать, кто стоит за недавней попыткой подрыва «Турецкого потока» до завершения расследования. Он лишь отметил, что инцидент вписывается в цепочку событий, учитывая возможности и готовность Украины на подобные действия.

