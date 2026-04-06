Кремль выразил надежду на предупреждение Турции в адрес Зеленского Песков: РФ надеется, что Украине указали на недопустимость атак на газопроводы

В Кремле надеются, что в ходе недавних контактов президента Украины Владимира Зеленского в Анкаре турецкая сторона указала ему на недопустимость агрессивных действий в отношении инфраструктуры газопроводов «Южный поток» и «Голубой поток», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также назвал ситуацию со взрывными устройствами, найденными на газопроводе в Сербии, потенциально очень опасной, передает ТАСС.

Мы также надеемся, что в ходе недавних контактов с Зеленским в Анкаре руководителю киевского режима было указано на недопустимость таких агрессивных действий в отношении инфраструктуры [газопроводов], — сказал Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с Зеленским заявил о необходимости безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Анкара «считает важным обеспечение надежности энергоснабжения», а также все еще поддерживает переговоры как меру урегулирования украинского конфликта.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тем временем заявил, что страна не готова раскрывать, кто стоит за недавней попыткой подрыва «Турецкого потока» до завершения расследования. Он лишь отметил, что инцидент вписывается в цепочку событий, учитывая возможности и готовность Украины на подобные действия.