В Минобороны раскрыли главную цель атаки ВСУ на КТК в Новороссийске

В Минобороны раскрыли главную цель атаки ВСУ на КТК в Новороссийске Минобороны России: Киев атаковал КТК ради ущерба акционерам из США и Казахстана

ВСУ преднамеренно атаковали объекты «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) в Новороссийске для нанесения максимального экономического ущерба ее крупнейшим акционерам — энергокомпаниям из США и Казахстана, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что целью ударов был именно экономический, а не военный эффект.

Киевским режимом были преднамеренно атакованы объекты международной нефтетранспортной компании <…> для нанесения максимального экономического ущерба ее крупнейшим акционерам: энергетическим компаниям из США и Казахстана, — сказано в сообщении.

Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 млн тонн нефти в год является крупнейшим маршрутом транспортировки топлива из Каспийского региона на мировые рынки. Для Казахстана это основной экспортный путь: на него приходится более 80% поставок страны за рубеж.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ситуация с газопроводами «Турецкий поток» и «Голубой поток» вызывает опасения. По его словам, различные участки инфраструктуры обоих газопроводов неоднократно подвергались атакам со стороны Киева.