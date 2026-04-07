Шесть человек пострадали в результате атаки ВСУ по школе в Запорожской области

Шесть человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ по школе села Великая Знаменка Запорожской области, написал в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. По его словам, пять из них — дети.

Общеобразовательная школа в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа атакована БПЛА противника, — написал Балицкий.

Ранее в Грайворонском округе Белгородской области дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль на участке трассы Рождественка — Мокрая Орловка. Находившийся в машине мужчина получил тяжелые ранения и скончался по пути в больницу.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, в результате удара беспилотника по легковому автомобилю был ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и едва не лишился глаза.

Кроме того, удар Вооруженных сил Украины по гражданской инфраструктуре в населенном пункте под Владимиром унес жизни трех человек, включая семилетнего ребенка. Пятилетняя девочка, находившаяся в доме, выжила, но получила ранения.