Водитель погиб при ударе дрона ВСУ по машине под Белгородом

В Грайворонском округе Белгородской области дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль на участке трассы Рождественка — Мокрая Орловка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Находившийся в машине мужчина получил тяжелые ранения и скончался по пути в больницу.

Мужчина получил тяжелые ранения… Бойцы подразделения «БАРС-Белгород» доставляли его в Грайворонскую ЦРБ, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Он скончался по пути в медицинское учреждение, — следует из сообщения Гладкова.

Ранее Гладков заявлял, что в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находился мужчина. Для обследования пострадавшего направили в городскую больницу Белгорода. В результате удара машина загорелась.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области. Как уточнил губернатор, в результате удара беспилотника по легковому автомобилю был ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и едва не лишился глаза.