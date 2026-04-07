Стало известно, сколько часов ВСУ атаковали село в Запорожье

ВСУ более пяти часов атаковали село Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа, сообщили ТАСС в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства Запорожской области. Отмечается, что в селе была обстреляна школа.

Огневое воздействие со стороны ВСУ продолжалось более пяти часов, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате удара Вооруженных сил Украины по школе в Великой Знаменке ранения получили шесть человек, среди которых пятеро — дети. Он отметил, что все дети были оперативно эвакуированы в медицинское учреждение. Кроме того, во время эвакуации погиб первый заместитель руководителя администрации Каменско-Днепровского округа Александр Резниченко, который до последних минут жизни находился рядом с местными жителями и спасал школьников.

Позже сообщалось, что в результате массированного удара ВСУ по селу Великая Знаменка в Запорожской области погиб пожилой мирный житель. Он стал второй жертвой этой атаки, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства региона