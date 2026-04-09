Очевидцы сообщили о серии взрывов в пригороде Краснодара SHOT: в пригороде Краснодара прогремела серия взрывов, ПВО сбивает дроны

Telegram-канал SHOT сообщил, что в пригороде Краснодара и Северском районе края прогремела серия взрывов. Как пишет канал, ПВО отражает воздушную атаку украинских БПЛА. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

По версии SHOT, местные жители слышали минимум семь взрывов в южной части Краснодара и в нескольких населенных пунктах Северского района. По информации канала, в небе были видны яркие вспышки и рев моторов.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе отразили атаку беспилотников, в ходе которой погиб один человек. Мужчина находился на балконе многоквартирного дома в поселке Саук-Дере Крымского района.

До этого оперштаб Краснодарского края опубликовал видеозапись последствий удара беспилотника в Новороссийске. На кадрах запечатлены полностью выгоревшее жилье и действия экстренных служб. В результате атаки ранены восемь граждан, среди которых двое несовершеннолетних, а также повреждены шесть жилых строений, их состояние уточняется.