Почему не работает Telegram сегодня, 7 апреля: замедление, когда заблокируют

Сегодня, 7 апреля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?

Где не работает Telegram 7 апреля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 7 апреля, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 33% жалоб на сбои в работе Telegram 6 апреля приходятся на Москву, 14% — на Санкт-Петербург, 6% — на Свердловскую область, 5% — на Новосибирскую область, 4% — на Краснодарский и Красноярский края и Московскую и Иркутскую области, 3% — на Нижегородскую, Калужскую и Владимирскую области, 2% — на Кузбасс, Алтайский край, Челябинскую, Ярославскую и Брянскую области.

Почему не работает Telegram 7 апреля

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения в отношении Telegram из-за того, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — сказали в ведомстве.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев также добавил, что замедление Telegram осуществляется на основе требований федерального законодательства.

Заблокируют ли Telegram в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Telegram, чтобы избежать блокировки, должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — прокомментировал он РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил возможное закрытие Telegram к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму. По мнению депутата, блокировка может быть проведена «по системе YouTube».

Депутат Государственной думы Андрей Свинцов заявил, что в случае блокировки Telegram «сидеть» в мессенджере без проблем не удастся, так как обходы тоже «подожмут».

«Я уверен, что у Роскомнадзора есть технические возможности отслеживать VPN-трафик. У меня лично такое мнение есть, что они могут отслеживать VPN-трафик. Они просто потихоньку начнут его поджимать. И у вас Telegram будет так же „тупить“ и через VPN», — добавил он.

