Почему не работает WhatsApp 7 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован

Почему не работает WhatsApp 7 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован

Сегодня, 7 апреля, в России наблюдается массовый сбой в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Какие подробности известны?

Почему не работает WhatsApp 7 апреля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 7 апреля, пользователи WhatsApp продолжают сталкиваться с некорректной работой приложения на мобильных и стационарных устройствах — жалобы поступают на полное отсутствие доступа к мессенджеру, сбои при отправке и поступлении сообщений, загрузке фото, видео.

Порядка 26% жалоб на сбои в работе WhatsApp 7 апреля приходятся на Москву, 15% — на Приморский край, 10% — на Санкт-Петербург, 8% — на Новосибирскую и Свердловскую области и Красноярский край, 5% — на Нижегородскую, Ростовскую, Челябинскую, Иркутскую области и Северную Осетию.

Роскомнадзор в 2025 году начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp из-за нарушений российского законодательства. В январе 2026 года в ведомстве заявили, что в настоящее время нет оснований для их снятия.

В РКН также уточнили, что приложение используется для организации и проведения террористических действий на территории страны и не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что работа WhatsApp была ограничена по причине несоблюдения российских законов компанией Meta.

Будет ли WhatsApp заблокирован в России

В конце 2025 года владельцы мессенджера сообщили, что «продолжат бороться» за аудиторию. При этом они не уточнили, собираются ли выполнять российские законы, чтобы избежать блокировки. В тот же день, 23 декабря, глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что если ситуация не изменится, то перспективы нормальной работы WhatsApp в РФ стремятся к нулю.

В Роскомнадзоре уточняли, что WhatsApp полностью заблокируют, если компания и дальше будет игнорировать требования законодательства.

По мнению депутата Госдумы Андрея Свинцова, мессенджер заблокируют в 2026 году. Он пояснил, что решение об окончательной блокировке среди прочего обусловлено и тем, что в сентябре 2026 года состоятся выборы в Государственную думу РФ и данная платформа может быть использована для незаконного влияния на результаты голосования.

«Я думаю, что действительно до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp. Это связано с тем, что WhatsApp принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta. Такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованы», — сказал Свинцов.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 7 апреля: что завтра, бессонница, боли, тревожность

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 апреля: где сбои в России

Погода в Москве во вторник, 7 апреля: ждать ли мокрого снега и похолодания