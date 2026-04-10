Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 апреля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 10 апреля?

В ночь на пятницу, 10 апреля, в нескольких регионах России была объявлена опасность атаки беспилотников, среди них Воронежская и Волгоградская области, а также Пермский край и республика Башкортостан.

Росавиация заявила о введении временных ограничений на полеты в 13 аэропортах России: Оренбург, Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Казань, Чебоксары, Ульяновск, Бугульма, Нижнекамск, Самара, Астрахань, Пенза и Саратов.

Также ночью 10 апреля глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что ПВО отражала массированную атаку БПЛА на регион, в одном из районов повреждены пять домовладений.

«Сегодня ночью подразделения ПВО Минобороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории Волгоградской области. В Суровикинском районе повреждены пять индивидуальных жилых домовладений. В Красноармейском районе Волгограда зафиксировано падение осколков на улице Столетова и Фадеева», — приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации региона.

Пожаров не было, пострадавших нет, уточнил губернатор.

По словам очевидцев, на которых ссылается Telegram-канал SHOT, БПЛА летят на низкой высоте, включительно вдоль русла реки Волги.

Позднее SHOT со ссылкой на местных жителей заявил, что в Волгограде после удара украинских дронов вспыхнул пожар в здании на юге города.

«Предварительно, на него рухнули обломки БПЛА. Местные утверждают, что слышали более 20 взрывов над городом. По их словам, сбиты десятки дронов-камикадзе», — пишет канал.

Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы противовоздушной обороны в ночь на 9 апреля ликвидировали 69 украинских беспилотников над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что атаке ВСУ с воздуха подверглись три региона страны, а также акватория Азовского моря.

В частности, дроны противника ликвидировали над Курской и Астраханской областями, а также над Краснодарским краем. Еще один украинский БПЛА был уничтожен над Азовским морем, уточнили в Минобороны.

Вечером 9 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали гражданскую инфраструктуру региона с помощью беспилотников. В результате нападения пострадала мирная жительница.

«Украинские военные атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в селе Новый Ропск Климовского района», — уточнил Богомаз.

Женщину оперативно доставили в ближайшую больницу. Там ей оказывают всю необходимую помощь. Автомобиль виновника ДТП получил значительные повреждения.

На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы. Специалисты фиксируют последствия атаки и оказывают содействие жителям региона.

Кроме того, Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали приграничные районы Белгородской области. Как заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, за прошедшие сутки в результате нападений пострадали четыре гражданских лица, в том числе подросток.

В Шебекинском округе на трассе Белгород — Шебекино дрон атаковал легковой и грузовой автомобили. Ранения получили мужчина и женщина, еще один мирный житель доставлен в больницу с минно-взрывными травмами и баротравмами.

В селе Нежеголь при атаке БПЛА пострадала 15-летняя девочка, у нее диагностированы ушибы и ссадины ног. Все пострадавшие переведены в больницы Белгорода для дальнейшего лечения.

«В селе Новая Таволжанка вследствие атак беспилотников повреждены три частных дома и четыре надворные постройки. В селе Вознесеновка дрон ударил по хозпостройке, в результате чего здание загорелось — возгорание ликвидировано», — добавил губернатор.

Также происшествия были зафиксированы в Грайворонском округе в городе Грайвороне — повреждения получили три частных дома, три гаража и легковой автомобиль. Кроме того, частный дом в селе Гора-Подол лишился окон, целостности кровли и входной группы гаража.

В Борисовском округе в поселке Борисовка произошла детонация БПЛА. В результате в негодность пришел легковой автомобиль. Два дрона прилетели в село Грузское и попали по административному зданию. Ремонту подлежит кровля и потолок.

Также украинская армия совершила налет дронов на гражданскую энергетическую инфраструктуру в южной части Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил в Telegram-канале, что в результате удара часть оборудования получила повреждения.

«Восстановительные бригады продолжают работы на тех участках, где это позволяет оперативная обстановка. На отдельных участках сохраняется высокая дроновая активность, что ограничивает работы», — уточнил он.

Несмотря на сложности, оперативные службы и энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию. В ближайшие часы они намерены полностью восстановить электроснабжение пострадавших районов.

