Силы ПВО расправились с 69 украинскими дронами за ночь Минобороны РФ: ПВО сбила 69 беспилотников ВСУ над Россией в ночь на 9 апреля

Силы противовоздушной обороны в ночь на 9 апреля ликвидировали почти 70 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что атаке ВСУ с воздуха подверглись три региона страны, а также акватория Азовского моря.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 8 апреля до 07:00 мск 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в ведомстве.

Так, дроны противника удалось ликвидировать над территориями Курской, Астраханской областей, а также Краснодарского края. Еще один украинский БПЛА был уничтожен над Азовским морем, уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в селе Новый Ропск Климовского района Брянской области. По словам главы региона Александра Богомаза, пострадала мирная жительница, ее госпитализировали.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны, которые позволяют использовать свою территорию для пролета дронов ВСУ, подвергают себя серьезным рискам. Она отметила, что последние инциденты с беспилотниками российская сторона рассматривает как террористические атаки, направленные против промышленных и гражданских объектов на своей территории.