Захарова жестко предупредила дающие коридор дронам ВСУ страны

Страны, которые позволяют использовать свою территорию для пролета дронов ВСУ, подвергают себя серьезным рискам, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Как передает корреспондент NEWS.ru, в ходе брифинга она отметила, что последние инциденты с беспилотниками российская сторона рассматривает как террористические атаки, направленные против промышленных и гражданских объектов на территории России.

Без сомнений, последние события с беспилотниками мы рассматриваем как теракты, террористические атаки против РФ, совершенные на промышленные и гражданские объекты России. И в случае если третьи страны предоставляли или предоставляют свою территорию для пролета вражеских дронов, они должны хорошо понимать, — и мы уверены, что они понимают, потому что им все это разъяснили, — какому риску они подвергаются, — заявила дипломат.

Ранее в пресс-службе УФСБ по региону сообщили, что силовики обнаружили в Куньинском районе Псковской области на границе с Эстонией беспилотник с неразорвавшейся боевой частью. БПЛА был начинен поражающими элементами, специалисты приняли решение уничтожить его на месте.