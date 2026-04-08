08 апреля 2026 в 17:26

Захарова жестко предупредила дающие коридор дронам ВСУ страны

Захарова: предоставляющие территорию для дронов ВСУ страны должны понимать риски

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Страны, которые позволяют использовать свою территорию для пролета дронов ВСУ, подвергают себя серьезным рискам, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Как передает корреспондент NEWS.ru, в ходе брифинга она отметила, что последние инциденты с беспилотниками российская сторона рассматривает как террористические атаки, направленные против промышленных и гражданских объектов на территории России.

Без сомнений, последние события с беспилотниками мы рассматриваем как теракты, террористические атаки против РФ, совершенные на промышленные и гражданские объекты России. И в случае если третьи страны предоставляли или предоставляют свою территорию для пролета вражеских дронов, они должны хорошо понимать, — и мы уверены, что они понимают, потому что им все это разъяснили, — какому риску они подвергаются, — заявила дипломат.

Ранее в пресс-службе УФСБ по региону сообщили, что силовики обнаружили в Куньинском районе Псковской области на границе с Эстонией беспилотник с неразорвавшейся боевой частью. БПЛА был начинен поражающими элементами, специалисты приняли решение уничтожить его на месте.

Власть
Россия
Мария Захарова
МИД РФ
ВСУ
БПЛА
Стало известно о еще одной россияне, которую силой держат в Мьянме
Дроны ВСУ добрались до трех жителей Белгородской области
Ряд зарубежных банков захотели отказаться от российского рынка
Россиянка жестоко убила мужа за улыбку и отказ платить ипотеку
На Кипре ушла из жизни блокадница-долгожительница
Иран «повесил замок» на Ормузский пролив
Премьер Пакистана озвучил первые подробности переговоров Ирана и США
Украинцам платят тысячи долларов за митинги против Орбана в Венгрии
Сенатор раскрыл главный урок, который США получили в Иране
«В Европейском союзе нас не ждут»: в Армении призвали не выходить из ЕАЭС
В Ростовской области нашли тело мужчины, убившего своих родителей
В МИД России опровергли кооперацию с Францией по Ближнему Востоку
Стало известно, зачем США возобновили атаки на Иран после перемирия
«Накипело»: адвокат напавшего на учительницу подростка вышла с заявлением
Захарова ответила на требование Баку не упоминать Карабах
«Держал кисть до последнего дня»: фото с выставки к 90-летию Говорухина
Заключенный поддался соблазну и сбежал из колонии ради «ночи любви»
Захарова усомнилась в честности ЕС по ядерному договору
Раскрыта тайна логотипа мессенджера MAX
Трехлетнюю девочку после побега из детсада искусали бездомные собаки
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

